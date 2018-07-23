Два поселка под Керчью остались без света!

Читатели сайта КерчьИНФО сообщили об отключении электроэнергии в поселках Багерово и Читополье. Мы узнали в чем причина и когда в поселках будет свет.

«У нас в Чистополье у всех уже часа два нет света. Как раз когда начал греметь гром. Знакомые из Багерово сказали, что у них половина поселка без света. Что случилось — неизвестно. Возможно во всем виновата гроза. Хотелось бы узнать когда у нас будет свет», — сообщает читатель КерчьИНФО.

Сотрудники ГУП РК «Крымэнорго» пояснили, что в Ленинском районе в поселке Багерово производят ремонтные работы, завершить планируется в 17:00.

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В Чистополье проводят реконструкционные работы, их тоже завершат к 17:00. Здесь свет периодически будет включаться. Полное восстановление подачи электроэнергии произойдет после завершения работ.

Жители поселков отмечают, что не получали уведомлений о предстоящих работах.

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