Два судна в Керченском проливе нарушили правила судоходства

Рабочий катер «Капитан Череменых» и буксир «Зубр» получили механические повреждения из-за нарушений правил водного законодательства.

В связи с инцидентом в акватории Черного моря, произошедшем 11 ноября 2018 года в районе Керчь-Еникальского канала, Керченская транспортная прокуратура провела проверку. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ноябре рабочий катер «Капитан Черемных» осуществлял подход к буксиру «Зубр» для высадки лоцмана. Капитан катера перед сближением судов не установил связь с капитаном обеспечиваемого судна, что является нарушением водного законодательства.

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В результате, при изменении буксиром направления движения рабочий катер «навалился» на буксир «Зубр». Оба судна получили механические повреждения.

По результатам проверки Керченским транспортным прокурором внесено представление в адрес директора Крымского филиала ФГУП «Росморпорт» о нарушениях законодательства о безопасности судоходства.