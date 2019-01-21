Два судна в Керченском проливе загорелись в результате взрыва (ВИДЕО)

Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв. Об это сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росморречфлота.

«Предположительно, на одном из судов произошел взрыв. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир», — сказал собеседник агентства.

В Росморречфлоте сообщили, что на борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Россиян среди членов команд, по предварительным данным, нет.

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Как сообщил «Крымских морских портов» Алексей ВОЛКОВ, происшествия не влияет на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что к спасению членов команд горящих в судах привлечено около 10 кораблей.

«Спасательная операция идет. Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка», — сказал собеседник агентства.

Два судна в Керченском проливе загорелись в результате взрыва