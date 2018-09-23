Два украинских артиллерийских катера отправились на встречу к кораблям, прошедшим под Крымским мостом

Украина приняла решение направить на встречу к кораблям, которые прошли под Крымским мостом два артиллерийских катера. Об этом пишут РИА Новости Крым с ссылкой на «Украинский милитарный портал».

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«Из порта в Бердянске для встречи поисково-спасательного судна A500 «Донбасс» и морского буксира A830 «Корец» в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны». Они были доставлены в Бердянск в начале сентября и уже спущены на воду», — сообщается на портале.

КерчьИНФО напоминает, что два корабля военно-морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону Российской Федерации и находились недалеко от берегов Крыма. Эти корабли не представляют никакой военной угрозы.

Фото: google

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