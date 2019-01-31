Две студентки керченского политеха еще находятся в московской больнице

Две девушки, пострадавшие в трагедии в Керчи, до сих пор продолжают лечение в Москве. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна КУЗНЕЦОВА на пресс-конференции в формате видеомоста Москва-Симферополь.

«Две девочки еще остаются в больнице НИИ Рошаля. Я не так давно снова посещала их. Девушки были оптимистично настроены, им было предложено обучение в транспортном институте. Вместе с ними мы ходили в Кремль», — рассказала Анна Кузнецова.

Читайте: Повысится ли безопасность крымских школ после массового убийства в Керчи?

Как сообщает детский омбудсмен, остальные пострадавшие в Керченском политехе уже выписаны из московских больниц.