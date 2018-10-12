Движение парализовано: в Керчи произошло ДТП с участием такси (ФОТО)

Авария произошла по улице Свердлова возле Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Сегодня во второй половине дня на улице Свердлова возле остановки «Музей» произошло ДТП. Участниками аварии стали две иномарки, причём одна из них принадлежит службе такси «Инфинити».

Обоим автомобилям нанесён немалый ущерб.

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В результате столкновения автомобилей, движение на данном участке улицы сильно затруднено. Из-за перекрытой полосы остановились троллейбусы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Движение парализовано: в Керчи произошло ДТП с участием такси

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