Движение по Крымскому мосту не будет ограничиваться из-за антитеррористических учений

На территории Темрюкского района Краснодарского края ФСБ проводит антитеррористические учения.

23 и 24 августа в Темрюкском районе проходят антитеррористические учения «Циклон-Вихрь-2018», цель которых – исключить возможность терактов на объектах водного и автомобильного транспорта. Об это сообщили в редакции «Комсомольская правда» города Краснодара.

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На учениях отработают комплекс мер по противодействию террористическим угрозам в отношении объектов транспортной инфраструктуры, а также меры по совершенствованию взаимодействия между различными спецслужбами России.

Из-за антитеррористических учений ФСБ автомобильное движение в Темрюкском районе Краснодарского края ограничиваться не будет.

Следует отметить, что в сутки по Крымскому мосту сейчас проносятся в среднем 29 270 автомобилей (14,8 тысячи в Крым и 14,4 тысячи в направлении Тамани).

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