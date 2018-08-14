Двое керчан показали лучшие результаты по ГТО и вошли в сборную команды Республики Крым

C 1 июня по 7 августа 2018 года прошел Республиканский этап Летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных сборных команд образовательных учреждений, в котором приняли участие 8 городов и районов Крыма: г. Симферополь, г. Ялта, г. Евпатория, г. Джанкой, г. Керчь, Раздольницкий, Нижнегорский, Красноперекопский районы. В сборную команды города Керчи вошли: Арина СЕРГИЕНКО (2005г.р, «Специализированная школа № 1 имени Володи Дубинина»), Евгений ЗЕЛИН (2005 г.р., «Специализированная школа №19»), Валентин ОБУХОВ (2005 г.р., «Школа № 13»), Евгения ВАСИЛЬЧЕНКО (2004 г.р., «Школа-гимназия №1»), Виктория УМРИХИНА (2005 г.р., «Школа-гимназия №1»), Евгений ПОДПОРИН (2002 г.р., «Школа № 17 имени Веры Белик»), Владимир БОНДАРЕНКО (2004 г.р., «Школа-гимназия №1»). По итогам результатов сборная команды города Керчи заняла 4 место.

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Среди лучших участников были проведены отборочные соревнования в состав сборной команды Республики Крым на Всероссийский этап Летнего Фестиваля ВФСК ГТО, который будет проходить с 17 октября по 8 ноября в МДЦ «Артек». Двое керчан показали лучшие результаты в своей ступени и вошли в сборную команды Республики Крым: Валентин ОБУХОВ и Евгения ВАСИЛЬЧЕНКО.

Родители керчан выражают глубокую благодарность тренеру ГУЦУЛЯК А.И., КОЧЕМАЗОВУ А.В., БИХОВЕЦ С.М., а также учителям физкультуры и директорам школ, в которых обучаются участники соревнований.

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