Двое в Крыму задержаны по подозрению в педофилии

Сотрудники полиции Крыма задержали двоих мужчин по подозрении в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предположительно в Керчи и Красногвардейском районе.

Следкомитет России по Республике Крым разыскивает жертв предполагаемых насильников. На официальном сайте Главного Следственного Управления опубликованы фотографии подозреваемых и номера телефонов, по которым пострадавшие могут связаться с сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает КИА-новости, поводом для ареста предполагаемых педофилов послужили происшествия, произошедшие накануне сразу в двух регионах России, — в Керчи и Красногвардейском районе. Редакция КерчьИНФО предполагает, что речь идет о случае, произошедшем накануне в с. Петровка, Красногвардейского района.

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По информации, опубликованной на сайте «Крымские новости», 24 июня к шестилетнему жителю Красногвардейского района, находящегося возле дома, подошёл неизвестный мужчина и отвёл его в лесопосадку, где совершил насильственные действия сексуального характера.

В ходе расследования был установлен и задержан местный житель, неработающий, ранее неоднократно судимый. Подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

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