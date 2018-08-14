Джип сорвался с обрыва и рухнул в ущелье глубиной 150 метров: подробности страшного ДТП

ДТП произошло вчера утром в 05:10 на 23-м километре автодороги Белогорск-Приветное. О подробностях страшного ДТП РИА Новости Крым рассказали в крымском главке МЧС.

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«Автомобиль Jeep Grand Cherokee съехал с проезжей части и опрокинулся в ущелье, глубиной до 150 м. В результате ДТП два человека пострадали, к сожалению, еще три — получили травмы, несовместимые с жизнью. Совместными силами спасателей, один из пострадавших был извлечен из труднодоступного места и передан сотрудникам скорой помощи», — рассказали в МЧС.

В результате ДТП погибло три человека, а еще двоих госпитализировали в районную больницу Белогорского района.

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