Единая Россия вместе с керчанами и гостями города отпраздновала День физкультурника

Вчера на городском пляже прошли мероприятия, посвященные празднованию Дню физкультурника.

Керченское отделение партии «Единая Россия» приглашало всех желающих керчан и гостей города принять участие в спортивных мероприятиях.

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В этот день на городском пляже прошло множество интересных физкултьтурно-спортивных мероприятий: пляжный футбол, перетягивание каната, волейбол, борьба и разного рода пляжные эстафеты.

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