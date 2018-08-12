Единая Россия вместе с керчанами и гостями города отпраздновала День физкультурника

Вчера на городском пляже прошли мероприятия, посвященные празднованию Дню физкультурника.
Керченское отделение партии «Единая Россия» приглашало всех желающих керчан и гостей города принять участие в спортивных мероприятиях.
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В этот день на городском пляже прошло множество интересных физкултьтурно-спортивных мероприятий: пляжный футбол, перетягивание каната, волейбол, борьба и разного рода пляжные эстафеты.