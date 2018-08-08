«Единая Россия» вместе с керчанами и гостями города отпразднует день физкультурника

11 августа на горпляже пройдет ряд мероприятий ко Всероссийскому дню физкультурника.
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Керченское местное отделение партии «Единая Россия» приглашает жителей и гостей города принять участие в городских спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях, посвящённых празднованию дня физкльтурника. Гостей праздника ожидают, всевозможные активные игры, конкурсы, соревнования. Мероприятие состоится на спортивном пляже «Нимфей» (район городского пляжа)
План физкультурно-спортивных мероприятий на горпляже
10:00 – торжественное открытие праздника
Пляжный футбол (команда из 5 человек)
9:00-10:00 – заявка на игру, жеребьёвка
10:00-14:00 – игра (2 тайма по 15 минут, на вылет)
Волейбол (команда из 4 человек)
11:00-11:40 — заявка на игру, жеребьёвка
11.40-15:00 – игра
Борьба (мужская, женская)
11:40-13:00 – заявка, жеребьёвка
13:00-16:00 – состязание
Перетягивание каната
13:00-13:40 – заявка
13:40-16:00 – состязание
14:30 – торжественное закрытие праздника
Пляжные эстафеты
16:00-18:30 — состязание