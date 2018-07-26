Единственный в Керчи медцентр с гирудотерапией переехал на новый адрес

Единственный в Керчи центр, оказывающий услуги по гирудотерапии переехал на новый адрес.

Гирудотерапия — метод нетрадиционной медицины, который известен миру уже не одно тысячелетие. Даже на стенах египетских гробниц были обнаружены рисунки применения пиявок.

Болезни, которые лечатся гирудотерапией весьма разнообразны — варикозное расширение вен, сердечно-сосудистые болезни, хронические воспалительные процессы, кожные заболевания, болезни ЛОР-органов и многое другое.

В Керчи работает только один медцентр, который специализируется на лечении пиявками — центр профилактической медицины «Биомед-Сервис».

Здесь также можно получить консультационные услуги узких специалистов, сделать УЗИ и массаж.

Доступные цены на все виды исследований.

Услуги по ультразвуковой диагностике:

Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) – 850 руб.

Почки и надпочечники – 600 руб.

Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) + почки, надпочечники – 1100 руб.

Почки + мочевой пузырь – 750 руб.

Предстательная железа+ мочевой пузырь с остаточной мочой – 600 руб.

Почки+предстательная железа+мочевой пузырь с остаточной мочой – 800 руб.

Мочевой пузырь – 400 руб.

Щитовидная железа – 850 руб.

Молочные железы (5-11 день цикла) – 850 руб.

Органы мошонки – 900 руб.

Поверхностные лимфатические узлы (1 область) – 800 руб.

Мягкие ткани (с объемным эффектом) – 300 руб.

Плевральная полость – 400 руб.

Слюнные железы (1 область) – 500 руб.

Органы малого таза у женщин (трасвагинально или трансабдоминально) – 900 руб.

Нижние или верхние конечности (вены или артерии) 1 конечность – 750 руб.

Нижние или верхние конечности (вены или артерии) 2 конечности – 1500 руб.

Сердце (взрослые) – 1400 руб.

Сердце (дети до 18 лет) – 1200 руб.

Коленный сустав – 600 руб.

Голеностопный сустав – 600 руб.

Плечевой сустав – 550 руб.

Локтевой сустав – 550 руб.

Тазобедренный сустав – 700 руб.

Вилочковая железа – 600 руб.

Нейросонография – 800 руб.

ДОППЛЕРОГРАФИЯ:

Сосуды шеи и головы (БЦЗ) – 1400 руб.

Сосуды головы (интракраниального отдела) – 500 руб.

Сосуды шеи ( экстракраниального отдела) – 900 руб.

Сосуды шеи и поворотные пробы – 1100 руб.

Центр профилактической медицины «Биомед-Сервис» теперь работает по адресу: ул. Пролетарская, 15. Телефон: +7 978 854 22 08.

Фото из сети.

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