Единственный в Керчи медцентр с гирудотерапией переехал на новый адрес

Единственный в Керчи центр, оказывающий услуги по гирудотерапии переехал на новый адрес.
Гирудотерапия — метод нетрадиционной медицины, который известен миру уже не одно тысячелетие. Даже на стенах египетских гробниц были обнаружены рисунки применения пиявок.
Болезни, которые лечатся гирудотерапией весьма разнообразны — варикозное расширение вен, сердечно-сосудистые болезни, хронические воспалительные процессы, кожные заболевания, болезни ЛОР-органов и многое другое.
В Керчи работает только один медцентр, который специализируется на лечении пиявками — центр профилактической медицины «Биомед-Сервис».
Здесь также можно получить консультационные услуги узких специалистов, сделать УЗИ и массаж.
Доступные цены на все виды исследований.
Услуги по ультразвуковой диагностике:
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Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) – 850 руб.
- Почки и надпочечники – 600 руб.
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Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) + почки, надпочечники – 1100 руб.
- Почки + мочевой пузырь – 750 руб.
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Предстательная железа+ мочевой пузырь с остаточной мочой – 600 руб.
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Почки+предстательная железа+мочевой пузырь с остаточной мочой – 800 руб.
- Мочевой пузырь – 400 руб.
- Щитовидная железа – 850 руб.
- Молочные железы (5-11 день цикла) – 850 руб.
- Органы мошонки – 900 руб.
- Поверхностные лимфатические узлы (1 область) – 800 руб.
- Мягкие ткани (с объемным эффектом) – 300 руб.
- Плевральная полость – 400 руб.
- Слюнные железы (1 область) – 500 руб.
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Органы малого таза у женщин (трасвагинально или трансабдоминально) – 900 руб.
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Нижние или верхние конечности (вены или артерии) 1 конечность – 750 руб.
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Нижние или верхние конечности (вены или артерии) 2 конечности – 1500 руб.
- Сердце (взрослые) – 1400 руб.
- Сердце (дети до 18 лет) – 1200 руб.
- Коленный сустав – 600 руб.
- Голеностопный сустав – 600 руб.
- Плечевой сустав – 550 руб.
- Локтевой сустав – 550 руб.
- Тазобедренный сустав – 700 руб.
- Вилочковая железа – 600 руб.
- Нейросонография – 800 руб.
ДОППЛЕРОГРАФИЯ:
- Сосуды шеи и головы (БЦЗ) – 1400 руб.
- Сосуды головы (интракраниального отдела) – 500 руб.
- Сосуды шеи ( экстракраниального отдела) – 900 руб.
- Сосуды шеи и поворотные пробы – 1100 руб.
Центр профилактической медицины «Биомед-Сервис» теперь работает по адресу: ул. Пролетарская, 15. Телефон: +7 978 854 22 08.
Фото из сети.
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