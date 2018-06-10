«Единый билет» в Крым стал удобнее, но не дешевле — почему?

С открытием Крымского моста перемены произошли и в жизни «единого билета». Что изменилось, а что осталось прежним, разбирались журналисты КерчьИНФО.

В первую очередь, поездка по «единому билету» стала ощутимо быстрее — теперь пассажирам не нужно ждать очередь на паром и проходить контроль и досмотр. Кроме того, сократилось время ожидания между автобусом из Крыма и поездом из Анапы или Краснодара до нужного вам города.

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Еще один огромный плюс новой системы сообщения материка с полуостровом — удобство и уменьшение количества пересадок. Теперь, уезжая из Крыма по «единому билету», вы садитесь на автобус в удобном вам городе (Керчи, Феодосии, Судаке, Симферополе, Севастополе, Ялте или Евпатории) и добираетесь напрямую до ж/д вокзала в Анапе или Краснодаре.

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Однако есть и «перемены», которых мы ждали, ждали, но так и не дождались. После запуска моста через Керченский пролив стоимость «единого билета» не снизилась и осталась на уровне трехлетней давности. Однако затраты на перевозки естественно сократились: теперь перевозчики не платят круглые суммы за переправу через пролив автобусов, а также по 150 рублей за каждого взрослого пассажира. Таким образом, стоимость поездки с материка до крымских городов и обратно должна была уменьшиться как минимум на 250 рублей в одну сторону. Но тарифы не изменились, а значит, кто-то уже начал «навариваться» на «единых» перевозках и продолжит делать это до тех пор, пока соответствующие службы не займутся этим вопросом.

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