Ефим Фикс пригласил в Крым делегацию из ООН

А потом принести извинения крымчанам.

22 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о нарушении прав человека в Крыму и якобы незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления на полуострове.

Решение принимали путем голосования, в которой 67 делегаций были «за», 27 «против» и 70 — воздержались.

Читайте: Владимир Путин о судьбе задержанных украинских моряков

«Создайте комиссию, пусть приедет в Крым. Сами куда захотят, туда и поедут, во все населенные пункты, никто им программ составлять не будет. Стыдно за те государства, которые голосуют за резолюцию, не зная сути вопроса. Если они не увидят нарушений прав человека, они должны выйти на площадь имени Ленина в Симферополе и при многочисленном стечении народа извиниться за те безобразия, которые они творят вместе с Украиной», — сообщил ТАСС в воскресенье первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.