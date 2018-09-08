Экипаж буксира «Шквал» спасли

Экипаж подняли на борт сухогруза. Пострадавших нет.

Экипаж буксира, который потерпел бедствие в Керченском проливе, подняли со спасательного плота на борт сухогруза. Все семь человек в полном порядке. Никто не пострадал.

Читайте: В Керченском проливе спасают моряков: буксир «Шквал» терпит бедствие

Как выяснилось, у буксира «Шквал» вышло из строя рулевое устройство. Об этом сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Сейчас в Керчи сильный шторм — северо-восточный ветер порывами 25-30 м/с (90-108 км/ч).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.