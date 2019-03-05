Экипаж «Норда» скоро выйдет в море

Команда моряков, арестованного Украиной судна «Норд», обсуждает выход в море на новом судне. Об этом журналистам РИА Новости сообщил Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ.

«Вчера у меня был Владимир ГОРБЕНКО. Мы договорились, что 13 марта в ходе визита в Керчь еще раз встретимся с экипажем. Планы по выходу в море уже есть, они по большому счету согласованы. Есть понимание, где взять судно и ряд предложений по этому поводу», — отметил Сергей АКСЕНОВ.

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Ранее глава кооператива «Колхоз имени Первого Мая» Сергей ЛЕСКОВ заявил, что власти Крыма обещают помочь приобрести вместо «Норда» новый сейнер, который планируется закупить в Мурманске.

Глава РК заверил, что после встречи в Керчи с командой моряков «Норда» все выводы в этом направлении будут озвучены.