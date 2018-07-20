Экипажу судна «Норд» не выехать из Украины

Керченским морякам не дадут выехать с территории Украины по устному запрету.

Об этому журналистам рассказала представитель компании-судовладельца Анна ШЕВЕЛЕВА.

«Ни одна инстанция Украины не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан Украины. Следовательно, выезда по паспортам Украины нет. Российские загранпаспорта, выданные консульством РФ есть, но существует устный запрет на пропуск ребят через границу. Это означает, что при первой попытке вновь будут заведены дела о незаконном пересечении. Фактически они являются заложниками системы власти Украины», — цитирует собеседницу Крыминформ.

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Теперь необходимо добиваться получения всех документов по каждому инциденту, чтобы иметь полные права для выезда моряков с территории Украины. А пока керченские моряки остаются заложниками системы власти Украины.

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