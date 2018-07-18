Экологи: керчане дышат чистым воздухом

По данным, предоставленным Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым в рамках осуществления мониторинга окружающей среды Республики Крым Федеральным государственным бюджетным учреждением «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Керчи находится в границах предельно допустимых концентраций.

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По результатам исследований установлено, что контролируемые показатели соответствуют гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».

Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружены.

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