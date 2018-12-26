Экологи установили кормушки для птиц рядом с Крымским мостом (ФОТО И ВИДЕО)

Для птиц, зимующих в районе Крымского моста, установлены кормовые столы с полезными злаками. Их разместили в местах скопления птичьих стай – у мелководных водоемов на острове Тузла и озера у Тузлинской косы. Зимняя подкормка пернатых – один из этапов экопрограммы проекта моста.

«В районе Крымского моста много птиц. Есть редкие и охраняемые виды. Мы наблюдаем за ними, ведем учет видового разнообразия, оцениваем численность пернатых с учетом сезонных миграций. Сейчас на Тузле зимуют лебеди, утки, цапли, чайки, бакланы – частые обитатели этого острова. Здесь они любят добывать корм и отдыхать после перелетов», — рассказала эколог компании «СГМ-Мост» Анна БЫЧКОВА.

Мелководные озера в районе Крымского моста имеют важное значение для пернатых в гнездовой период, во время миграций и зимовок. В течение года на этих участках по экопрограмме моста также были установлены искусственные гнездовья и плавучие дома – плоты для околоводных и водоплавающих птиц.

Читайте: В Украине снова не смогли продать судно «Норд»

Экопрограмма Крымского моста была проработана еще на этапе проектирования объекта. Она включает компенсационные мероприятия, а также регулярный экологический мониторинг на стройплощадке и прилегающих территориях. Ежемесячно и ежеквартально специалисты российских научно-исследовательских институтов берут пробы воды, донных отложений, почвы и атмосферного воздуха в Керченском проливе, замеряют здесь уровень шума, наблюдают за водными биоресурсами, орнитофауной, растительным и животным миром.

Экопрограмма Крымского моста является долгосрочной, реализуется с 2015 года и охватывает не только периоды подготовки и строительства объекта, но и его эксплуатацию. По действующей экопрограмме автодорога через пролив, открытая для движения машин в мае 2018 года, оборудована комплексами для многоуровневой очистки стоков. На участках трассы, примыкающих к берегам пролива, – это 700 м со стороны Тамани и 1,3 км со стороны Керчи – установлены акустические экраны для защиты окружающей среды от шума транспорта. Вдоль моста будут высажены деревья по специальной шумозащитной схеме.

«Территория, которая окружает Крымский мост, имеет очень важное значение для миграции и зимовки птицы. К такой территории, в частности, относятся мелководные озера на острове Тузла. Для того, чтобы поддержать птицу в зимний период времени, мы осуществляем расстановку подкормочных столов, которые впоследствии заполняются злаками. Данное мероприятие является одним из многих, которые мы осуществляем в период уже более трех лет в рамках экологической программы Крымского моста. Одной из задач данной программы является поддержание видового и численного состава орнитофауны».

Экологи установили кормушки для птиц рядом с Крымским мостом

Видео появится на сайте немного позже.