Экологическая экскурсия по Крымскому мосту (ВИДЕО)

Район Крымского моста продолжает привлекать пернатых на гнездовье и кочевки.

Строители и экологи провели тематическую экскурсию для студентов, которые проходят летнюю практику на строительстве Крымского моста. Учащихся профильных вузов Москвы и Санкт-Петербурга познакомили с местной флорой, фауной и орнитофауной, им рассказали об этапах реализации программы экомониторинга на стройплощадке и прилегающих территориях.

В частности, студенты увидели, как создаются привлекательные условия для пернатых у стройки. Здесь, на мелководных озерах, уже установлены плавучие дома – плоты для водоплавающих и околоводных птиц, в том числе редких и охраняемых. Вдоль действующей автодорожной части моста смонтированы акустические экраны для защиты окружающей среды от шума транспорта.

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Также бойцы стройотрядов увидели, как устроены локальные очистные сооружения. 38 комплексов для многоуровневой очистки стоков установлены вдоль автодороги через Керченский пролив и обеспечивают экологически безопасную эксплуатацию моста.

В непосредственной близости от действующей автодороги через Керченский пролив и строящейся железнодорожной части Крымского моста наблюдаются гнездовые колонии речных крачек, ходулочников, отдельные гнездовые пары пеганок, куликов-сорок, шилоклювок, морских зуйков.

Экскурсия по Крымскому мосту. ВИДЕО

Текст и видео: Инфоцентр «Крымский мост»

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