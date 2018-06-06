Эксперты одобрили ремонт трассы «Новороссийск- Керчь»

Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий, проектная документация и сметная стоимость в отношении капитального ремонта трассы «Новороссийск — Керчь» соответствуют требованиям техрегламентов. Об этом сообщает издание «Кубанские новости».

Автомобильная дорога федерального значения А-290 «Новороссийск — Керчь» связывает промышленные и сельскохозяйственные предприятия Таманского полуострова с Новороссийским портом и Черноморским побережьем.

Проект ремонта трассы предусматривает капитальный ремонт участка, расположенного в Темрюкском районе. Так, в рамках ремонта улучшат систему водоотвода с проезжей части автодороги, заменят водопропускные трубы, а также обустроят 4 автобусных остановки, наземные пешеходные переходы и тротуары.

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«Для обеспечения освещения трассы будет построена воздушная линия электропередач 10 кВ с установкой двух комплектных трансформаторных подстанций, а также переустроены сети связи и частично заменены средства организации дорожного движения», — сказано в сообщении.

После ремонта ширина проезжей части участка трассы составит 7,5-11,25 метра, а дорожная одежда будет соответствовать категории дороги и перспективной интенсивности дорожного движения.

Строительные работы продлятся 7,5 месяцев. Проведут их за счет средств федерального бюджета.

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