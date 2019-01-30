Эксперты прогнозируют рост зарплат россиян в 2019 году

Эксперты Финансового университета при правительстве подвели итоги исследований потребительских настроений, проведенных в 2018 году. На их основе были обновлены прогнозы социально-экономического развития России на ближайшие два года. Об этом сообщает «Российская газета».

В нынешнем году реальная заработная плата россиян вырастет как минимум на 4%.

«Зарплаты расти будут, но не слишком высокими темпами — не более чем на 4% за год. В самом лучшем случае — на 7%», — сообщают эксперты.

Кроме того, в конце 2018 года эксперты зафиксировали значительное снижение интереса потребителей к приобретению новых автомобилей. В связи с этим можно ожидать заметного торможения рынка автотранспорта. Также начал падать интерес населения к приобретению недвижимости.

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Проректор Финансового университета Алексей ЗУБЕЦ отметил рост цен, ослабление курса рубля по отношению к доллару, снижение стоимости нефти.

По данным экспертов, наибольшего роста экономики по России в 2019 году можно ожидать в Крыму, Амурской области и Самарской областях, Чечне и Якутии.