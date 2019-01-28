Эксперты: разрушение Пританея — преступление

Эксперты высказали своё мнение по поводу ситуации с разрушением памятника архитектуры Керчи.

Одна из главных исторических достопримечательностей Керчи разрушается — руины Пританея Пантикапея оцеплены красно-белой сигнальной лентой из-за угрозы обрушения. Ответа от Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника по поводу столь критичной ситуации пока нет, однако журналистам КерчьИНФО удалось получить комментарий от братьев ХОДАКОВСКИХ. Вот, что отметили эксперты:

«Очередная печальная новость со склонов древней горы Митридат — колонны «Пританея», которые стали одним из туристических символов керченской античности, падают. К сожалению, это не какой-то отдельный случай, по которому предстоит принять срочные решения, а лишь часть системной деградации, которая происходит с Митридатом, как минимум, последние три десятка лет (а вообще, целое столетие). Отсутствие созидательной деятельности, запустение и вандализм — вот, что сопровождает достопримечательности нашего древнего Митридата в этот неблагополучный период.

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2014 год, конечно, вселял надежды, что всё это начнёт меняться к лучшему, активизируются научно-археологические работы, будет проводится грамотная реставрация и консервация памятников, появятся хорошие туристические объекты и маршруты. Тем не менее, несмотря на миллиарды выделяемых средств, керчане стали свидетелями, как заинтересованные в их освоении люди безнаказанно наносят беспримерный по масштабам урон. Речь, конечно, и идёт о склоне над бывшим музеем древностей и вообще о проекте так называемой реставрации Митридатской лестницы. Мало того, что неисследованную территорию нескольких охранных зон отдали под свайное поле без проведения предварительных раскопок, так ещё и оплатили этот колоссальный вред сотнями миллионов рублей из бюджета.

несмотря на миллиарды выделяемых средств, керчане стали свидетелями, как заинтересованные в их освоении люди безнаказанно наносят беспримерный по масштабам урон

И невольно задаёшься вопросом, а что является большим преступлением: предоставить памятники естественному и медленному разрушению под влиянием внешних факторов или вот так осваивать колоссальные средства, в действительности, не заботясь и умышленно разрушая исторические и архитектурные объекты?

Возвращаясь к самой погибающей достопримечательности, нужно сказать, что археологические исследования этой части Пантикапея проводились в 1962–1972 годах Боспорской экспедицией ГМИИ под руководством И. МАРЧЕНКО. В результате была открыта южная часть строительного комплекса с остатками перистилиума ІІІ–ІІ века до Рождества Христова (двор, окружённый с четырёх сторон крытой колоннадой), на стилобатах которого на своих местах сохранились несколько барабанов, а другие части колонн и антаблемент были обнаружены на руинах комплекса в подпорной стене І века до Рождества Христова.

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Наверное, каждому понято, что раскопанные городища не должны оставаться брошенными на произвол судьбы под открытым небом. Для сохранения этих древностей они должны быть тут же закопаны или подвергнуты консервации, а в наилучшем сценарии — музеефикации. Есть несколько подходов к этому вопросу: ЮНЕСКО и международные принципы археологии сегодня не приветствуют достраивание, а только сохранение исторических частей; тем не менее, в любой стране можно видеть удачные примеры не только реставрации сохранившихся частей, но и более полной реконструкции изначального облика памятника. Ближайшие географические примеры: это крепость Еникале или Судакская, которые благодаря реконструкции утраченных частей не только были сохранены, но и стали видными объектами исторического туризма.

Колонны условного «Пританея» — это пример более сдержанной реставрации методом анастилоза, то есть из подлинных деталей на древних основаниях. Работа была проведена архитекторами А. ВОРОНОВЫМ и Б. АЛЬТШУЛЛЕРОМ на основе анализа планировки здания и обмеров сохранившихся деталей. Таким образом, у нас появился ещё один объект Пантикапея, достойный обозрения и показа гостям города.

Керчь настолько богата древностями, что подобных примеров при правильном финансировании археологической науки и при грамотном, а не грабительском расходовании средств, должно было быть десятки, если не сотни. Всё что сохранилось, вполне можно было бы дополнять частичной научной реконструкцией для туристической презентабельности. Но происходит наоборот, так как городища преимущественно даже не находятся под охраной. В подавляющем большинстве случаев не проводится даже элементарной консервации. Например, в 2014 году из боспорской крепости Артезиан местными жителями было вывезено 120 кубометров остатков оснований великолепной рустованной кладки. То есть государство оплатило, а археологи раскопали. И это уже не говоря о тех масштабных расхищениях, которые осуществляли чёрные копатели в украинский период, и продолжают сегодня.

Колонны «Пританея» остаются единственным примером научной натурной реконструкции монументального античного архитектурного объекта в Северном Причерноморье

Так вот, по словам многолетнего руководителя Боспорской экспедиции В. ТОЛСТИКОВА, за всё время с момента поднятия колонн «Пританея» этот объект остаётся единственным примером научной натурной реконструкции монументального античного архитектурного объекта в Северном Причерноморье. На каком же низком уровне находится забота об исследованных археологических памятниках в нашем отечестве! И когда слышишь возмущение современных археологов случаями грубых поисков древностей или разборки на камень величественных гробниц на заре русской археологии в начале XIX века, всегда приходят грустные мысли о том, что современность мало чем отличается.

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Нет сомнения, что эти колонны спасут. Можно даже надеяться, что их более грамотно пересоберут и исчезнет эта диссонирующая ржавая перекладина под антаблементом (всё-таки тогда эта реконструкция проводилась фактически на энтузиазме). Но это никак не исправит отсутствие системного и экономно-эффективного подхода в сохранении античных древностей. А их в России очень мало: расположены они фактически узкой прибрежной полосой в Черноморском бассейне. Это не Балканский полуостров или Анатолия, не древний Рим. Нам нужно вдесятеро больше ценить те крохи древнегреческой и древнеримской цивилизаций, которыми мы обладаем.

Да, с 2014 года археологических изысканий стало проводиться больше, но всё это связано со стройками и соответствующим охранным законодательством. Древности или сомнительные древности исследуются целыми гектарами и чаще всего сносятся. Усадьба «Манитра» здесь счастливое исключение. А в области изучения и сохранения наиболее ценных городищ ничего не изменилось.

А сейчас, судя по всему, следует ждать объявления нового многомиллионного тендера на проект спасения колонн «Пританея» и большого праздника, множества пафосных слов по завершению этих работ».