Эксперты: «С запуском железнодорожной части Крымского моста туристов в Крыму станет еще больше»

Эксперты туристической сферы высоко оценили летний сезон этого года на полуострове.

Высокая оценка летнего сезона этого года связана с запуском крупных инфраструктурных объектов — нового терминала аэропорта «Симферополь» и Крымского моста. Риа Новости Крым сообщают, что об этом рассказал на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации, советник главы Республики Сергей СТРЕЛЬБИЦКИЙ.

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«Сезон 2018 года прошел под знаменем двух шикарных объектов — Крымского моста и нашего замечательного аэропорта. Это говорит о том, насколько важны для туризма такие значимые логистические объекты».

Руководитель выразил уверенность, что с запуском железнодорожной части мостового перехода через Керченский пролив туристов на полуострове станет еще больше.

Эксперт также подчеркнул, что в этом году наряду с популярными туристическими направлениями — ЮБК и Севастополем — спросом пользовались западное и восточное побережья полуострова. Поэтому к следующему сезону, уверен он, нужно развивать курортные возможности и этих крымских регионов.

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