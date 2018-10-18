Убийце из Керчи назначат посмертную психиатрическую экспертизу

Эксперты установят психиатрическое состояние студента, который убил десятки керчан.

Студенту керченского колледжа, устроившему в нем взрыв и стрельбу и позже покончившему собой, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

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«Для установления его психиатрического состояния будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказал собеседник агентства.

Она назначается для установления психологических особенностей человека, а также мотивов действий, совершенных при преступлении.

Ранее в силовых структурах сообщили, что студент в одиночку изготовил взрывные устройства, одно из которых взорвалось.

«При подготовке к преступлению и при совершении преступления действовал он один, то есть был и организатором и исполнителем преступления. Хотя, безусловно, проверяется версия о возможных сообщниках».

Мотивы преступления устанавливаются, отрабатывается несколько версий.