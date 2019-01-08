Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Крыма

Специалисты государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах полуострова, пострадавших в результате непогоды. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Наши специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в сетях 6-10 кВ, поврежденных стихией. Обесточенных населенных пунктов нет», — говорится в сообщении.

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В ликвидации последствий непогоды были задействованы 29 бригад — 75 специалистов и 29 единиц спецтехники. На предприятии отметили, что доступ к аварийным участкам был затруднен толстым слоем снежного покрова.

«Вследствие сохранения штормовой погоды возможно возникновение аварийных повреждений линий электропередачи», — предупредили в «Крымэнерго».

По состоянию электрических сетей в Керчи на начальник КРЭС отказался давать комментарий.