Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Крыма

Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Крыма

Специалисты государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах полуострова, пострадавших в результате непогоды. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Наши специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в сетях 6-10 кВ, поврежденных стихией. Обесточенных населенных пунктов нет», — говорится в сообщении.

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В ликвидации последствий непогоды были задействованы 29 бригад — 75 специалистов и 29 единиц спецтехники. На предприятии отметили, что доступ к аварийным участкам был затруднен толстым слоем снежного покрова.

«Вследствие сохранения штормовой погоды возможно возникновение аварийных повреждений линий электропередачи», — предупредили в «Крымэнерго».

По состоянию электрических сетей в Керчи на начальник КРЭС отказался давать комментарий.

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