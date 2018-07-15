Энзимы — что за пудра такая?

Давайте разберёмся!

Ранее я уже говорила о надобности энзимов в косметичке каждой девушки)

Сегодня можно более подробно на этом остановиться и ещё раз уделить более пристальное внимание важности ежедневного правильного очищения кожи.

Градация энзимов также имеет большое значение: есть энзимы для чувствительной кожи, а есть для жирной и проблемной.

Например, в пудре для чувствительной кожи содержатся более мягкие энзимы и отшелушивающие вещества, в том числе салициловая кислота (не тот убийца кожи, что продаётся в аптеке, без спирта), аллантоин, эстракт алоэ и лайма. Это пудра очень нежно, деликатно очищает кожу, убирая (растворяя старые ороговевшие чешуйки), увлажняет кожу👍, способствует обновление эпидермиса.

В пудре для жирной и проблемной кожи содержится Папанин и бромелацн, они мягко очищают кожу, растворяя Себум (кожное сало) и также убирают (растворяют) ненавистные чёрные точки (тоже кожное сало). Эта пудра ещё контролирует работу сальных желёз, себопродукцию, обладает антисептическим действием, уменьшает количество новых воспалений!

Пудры очень экономичны в использовании: на кончик пальца насыпать пудру, вспенить ее на предварительно увлажнённой водой коже, оставить на 2-3 минутки и смыть👌 и теперь можно наслаждаться здоровой красивой кожей😉

По поводу подбора ежедневного домашнего ухода уточняйте у своего косметолога❤

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