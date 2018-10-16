Эпидемия сибирской язвы в Украине: объявлен карантин

Село Николаевка-Новороссийская Одесской области закрыли на карантин из-за вспышки сибирской язвы.

Признаки инфекции зафиксировали у коровы в одном из домохозяйств.

Прибывшие специалисты подтвердили опасения фермера.Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на украинский телеканал «1+1».

О пострадавших людях информации нет.

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«Хозяин заметил признаки болезни у животного и немедленно обратился к специалистам. Эксперты прибыли на место и подтвердили факт заражения сибирской язвой. Люди не пострадали», – говорится в сюжете.

Это уже не первый случай заражения животных опасной инфекцией – в том же Саратском районе Одесской области уже закрывали на карантин село Меняйловка, где также была зафиксирована сибирская язва. Тогда госпитализировали пятерых человек, контактировавших с больной коровой, у одного из них подтвердились подозрения о заражении.

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