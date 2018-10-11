Эпизод Сталинградской битвы сняли в Керчи

В документальном фильме главная роль досталась уже знаменитому бронекатеру БК-73 и его команде из общественной организации «Батарея 29-бис».

Ранее, на сате КерчьИНФО, была опубликована информация о съемках документального фильма о Сталинградской битве в Керченском проливе.

Дублером главного героя, бронекатера БК-31, стал уже известный и любимый многими плавучий музей БК-73. И это вовсе не случайно.

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Катер-музей — копия однотипного легендарного судна, который был участником Сталинградской битвы. Автором проекта выступил Председатель правления РОО «Историко-культурный досуговый центр «Батарея 29 БИС» ЁЛКИН Александр Владимирович. Настоящий катер, не так давно, был поднят со дна Волги, на нем найдены останки советских солдат.

Героический экипаж в документальном фильме телеканала «Звезда» сыграла команда общественной организации «Батарея 29-бис».

Предлагаем вашему вниманию документальный фильм о настоящих героях.

Последний бронекатер. Сталинградская битва

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