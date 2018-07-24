Эпопея с переработкой шламов под Керчью продолжается

История с Ниже- и Верхне-Чурбашскими хвостохранилищами продолжается. В редакцию КерчьИНФО обратились неравнодушные люди, которые переживают за экологию Керчи и Черного моря.

Под Керчью, рядом с поселком Героевское продолжается переработка отходов ЖРК из хвостохранилищ, которые состояли в числе активов Железорудного комбината. Споры о законности добычи шламов из данных хвостохранилищ и их переработки продолжаются и сегодня. Кажется, что эта история не закончится, пока не появятся ожидаемые последствия. А они весьма печальны.

Так, жители близлежащих поселков высказали свое негодование относительно разрушения дамбы, прислав письмо в адрес нашей редакции.

«Говорят, что в Верхне-Чурбашском шламохранилище кто-то копает отходы железорудного производства и возит их в открытых грузовых машинах, прямо через дамбу, разрушая ее. Если она разрушится, то жестких последствий не избежать. Кроме этого, в ветреную погоду на нас летит весь этот шлам, который перевозят нетентованными грузовиками. В отходах переработки с ЖРК все дома, окна, крыши домов, огороды. Мы дышим этим смогом!», – пишут читатели КерчьИНФО.

Нарушения правил перевозки касаются не только жителей пригорода, ведь нетентованные грузовики рассеивают отходы переработки отходов по всему пути своего следования!

Редакцию КерчьИНФО просят посодействовать и разобраться в столь сложной ситуации. Мы готовим запросы в Министерство экологии РК, Федеральное агентство по недропользованию и Крымтехнадзор.

Следите за новостями на сайте КерчьИНФО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.