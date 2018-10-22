Еще 25 пострадавших в керченском колледже находятся в крымских медучреждениях

Минздрав РК сообщает, что всего 50 пострадавших еще находятся в больницах. 25 в больницах Республики и столько же в больницах Москвы и Краснодара.

В больницах Республики проходят лечение 14 подростков и 11 взрослых, пострадавших в Керченской трагедии. Из них 4 подростка находятся в состоянии средней степени тяжести, с травмами легкой степени тяжести – 10 человек. Взрослых пациентов, состояние которых оценивается медиками как средней степени тяжести, на стационарном лечении – 10 человек, с легкой формой – 1 пациент.

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По словам медиков, в ближайшее время ожидается выписка нескольких человек, пострадавших в Керченском политехническом колледже.

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