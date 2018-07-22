Еще одна авария в Крыму: столкнулись две легковушки

На трассе Симферополь-Феодосия произошло ДТП, при котором пострадала женщина. Об этом сообщают очевидцы из социальных сетей.

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Авария произошло на подъезде к Белогорску с участием автомобилей «Тойота» и «Лада». По словам очевидцев, иномарка и отечественное авто столкнулись лоб в лоб. Основной удар у отечественного автомобиля пришелся на водительское место, после чего автомобиль унесло в кювет, а у иномарки разбита левая сторона и лобовое стекло. В аварии пострадала женщина, которая находилась в «Тойоте».

Фото очевидцев из группы Вконтакте Клуб вежливых водителей «Автопартнер»

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