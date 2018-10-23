Еще одну развязку трассы «Таврида» открыли для движения транспорта

Еще одну развязку трассы «Таврида» открыли для движения транспорта

Сегодня поехал транспорт по еще одной развязке трассы «Таврида».

Компания «ВАД» частично открыла для движения транспорта развязку недалеко от села Красногорка в Ленинском районе Крыма. Об этом сегодня сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-секретаря крымского строительного управления компании «ВАД» Григория НАЗАРОВА.

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«Движение перепущено на 800-метровом участке по транспортной развязке первого этапа Тавриды в районе сёл Королёво и Красногорка. Это сделано для того, чтобы иметь возможность работать на участке в рамках строительства второй очереди трассы. Движение открыто в рабочем режиме, поскольку строительство развязки продолжается», – сообщил Назаров.

Напоминаем, что в начале сентября дорожники открыли движение для транспорта на первой транспортной развязке трассы «Таврида» возле воинской части под Керчью. Открытая в сентябре развязка является самым близким к Крымскому мосту искусственным сооружением трассы «Таврида» и служит разворотной петлёй для транспорта, который движется вглубь полуострова или в обратном направлении.

 

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