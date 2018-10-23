Еще одну развязку трассы «Таврида» открыли для движения транспорта

Сегодня поехал транспорт по еще одной развязке трассы «Таврида».

Компания «ВАД» частично открыла для движения транспорта развязку недалеко от села Красногорка в Ленинском районе Крыма. Об этом сегодня сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-секретаря крымского строительного управления компании «ВАД» Григория НАЗАРОВА.

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«Движение перепущено на 800-метровом участке по транспортной развязке первого этапа Тавриды в районе сёл Королёво и Красногорка. Это сделано для того, чтобы иметь возможность работать на участке в рамках строительства второй очереди трассы. Движение открыто в рабочем режиме, поскольку строительство развязки продолжается», – сообщил Назаров.

Напоминаем, что в начале сентября дорожники открыли движение для транспорта на первой транспортной развязке трассы «Таврида» возле воинской части под Керчью. Открытая в сентябре развязка является самым близким к Крымскому мосту искусственным сооружением трассы «Таврида» и служит разворотной петлёй для транспорта, который движется вглубь полуострова или в обратном направлении.

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