Ещё 43 пострадавших при стрельбе в Керченском колледже остаются в больнице

На данный момент в больницах находятся 43 человека, которые пострадали в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

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«По состоянию на 06.00 мск в больницах Керчи, Краснодара и Москвы остаются 43 человека», — сказал он.

На данный момент в Керчи, на главной площади города уже проходит траурная церемония в память погибших в Керченском политехническом колледже. На месте траура нескончаемым потоком идут люди. Приняты все меры для обеспечения безопасности людей.

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