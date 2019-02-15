Ещё один детский сад Керчи вернули в муниципальную собственность

В собственность города возвращен еще один детский сад, проданный в украинский период.

Дошкольное учреждение №12 «Спутник» расположено в районе Аршинцево по улице Архитектурной, 12. На территории находятся два корпуса, один из которых строился в послевоенное время пленными немцами, а другой был возведен в конце 60-х годов. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

Раньше в учреждении функционировали 8 групп для дошкольников. Известно, что этот ведомственный детский сад бывшего железорудного комбината в 90-х годах был выведен из эксплуатации по причине уменьшения количества воспитанников, да и само предприятие уже теряло былую мощь и способность содержать социальный объект.

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После приватизации образовательное учреждение было продано в частные руки. Судьбу «Спутника» тогда повторили многие детские сады. По договору купли-продажи новый собственник обязался использовать объект в образовательных целях, однако здание по назначению так и не использовалось. В связи с этим суд вынес решение в пользу администрации, вернув детский сад в собственность города.