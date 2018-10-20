Ещё шесть человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва и стрельбы в Керченком колледже

На данный момент еще шесть человек пострадавших в Керченском колледже остаются в крайне тяжелом состоянии, ещё семь – в тяжелом. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра здравоохранения Крыма Николай ДЕРКАЧ.

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«На данный момент в больницах остаются 43 человека. Из них в сумме во всех регионах шестеро по-прежнему в крайне тяжелом состоянии, семеро — в тяжелом. Состояние их за эти дни не ухудшилось», — рассказал он.

Помимо этого, недавно стало известно, что ещё один студент, который пострадал при взрыве и стрельбе в колледже, был госпитализирован после повторного обращения за медицинской помощью.

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