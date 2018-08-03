Есть ли пробки на Крымском мосту?

Каждый, кто собирается приехать в Крым на автомобиле или автобусе, наверняка задается вопросом, а есть ли на новом Крымском мосту пробки? Тем более, в памяти гостей полуострова еще свежи воспоминания о многочасовых очередях на паромной переправе через Керченский пролив.

На самом же деле, несмотря на стенания некоторых блогеров и журналистов, особенно проживающих в Украине, пробок на мосту нет. Мы практически ежедневно убеждаемся в этом своими глазами, а многочисленные туристы подтверждают данный факт в отзывах. Но, к сожалению, не на всех основных дорогах Крыма вас ждет столь обнадеживающая ситуация.

Читайте: Украинцы планируют отметить «День падения Крымского моста»

Первые пробки — небольшие, но не слишком приятные в жару — вы встретите еще на подъездах к транспортному переходу через пролив. На протяжении всего лета ежедневный затор образуется в районе станицы Старотитаровской между Темрюком и Таманью. Также на протяжении всего пути от Славянска-на-Кубани и до моста вы встретите несколько железнодорожных переездов, которые тоже могут задержать вас в пути — но это зависит только от везения и расписания РЖД.

Сам мост и съезд с него приятно удивят водителей и пассажиров двумя полосами для движения в каждую сторону и качественным асфальтом. Сотрудники ГИБДД, дежурящие на транспортном переходе, внимательно следят за движением, однако останавливают автомобили редко и не задерживают этим весь поток.

Читайте: Николай РАСТОРГУЕВ восхитился грандиозностью Крымского моста

Однако главная пробка ждет вас впереди — если, конечно, Керчь не является конечным пунктом вашего пути. Желающие попасть в Феодосию и далее сталкиваются с огромным затором в районе Приморского, который может растягиваться в длину на 20 километров, а во времени — на много жарких часов. Участок под Феодосией — основная проблема крымских дорог на сегодняшний день. И решится она только с открытием трассы «Таврида», начало которого (в виде двух полос для движения) запланировано на декабрь текущего года.

До этого момента спасение от огромной пробки одно — объезд по проселочным дорогам, о котором мы писали ранее. Однако этот вариант подходит лишь для автомобилей с очень прочной подвеской, так как нефедеральные дороги — основная беда всей нашей страны, а не только Крыма.

Читайте: Пробки на трассе Керчь — Феодосия должны скоро исчезнуть

Кроме того, локальные пробки могут возникать на всей трассе от Керчи до Севастополя в связи с ремонтом и строительством «Тавриды». Но они не станут серьезным препятствием на вашем пути к заветному морском побережью и солнечным крымским пляжам.

Доброй дороги, дорогие читатели! И приезжайте в Керчь — так вы и в пробках не постоите, и самый древний город России посмотрите, и сразу в двух морях искупаетесь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.