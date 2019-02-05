Есть улучшения: в Керчи контролируют работу управляющих компаний

Глава администрации Керчи вместе с членами комиссии продолжают обследовать придомовые территории. На этот раз они побывали в районе Семи ветров. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

В части вывоза мусора есть некоторые улучшения. Появилась динамика в вопросе организации контейнерных площадок. Графики по их восстановлению уже предоставили УК «Марат», «ГУК 1» и «Рембытсервис».

Пока работы ведутся только управляющей компанией «Марат» на улицах Блюхера, 13 и Нестерова, 15. Остальные службы обязуются выполнить до конца февраля. Там, где восстановить нельзя, а необходимо строить — до конца марта. Любое изменение графика должно обосновываться и согласовываться.

Компания «Авентин» план-график так и не предоставила. Представители управляющей компании отказываются оборудовать площадку, поэтому уже готовится письмо в инспекцию по жилищному надзору о том, что «Авентин» не соблюдает нормы закона в части обслуживания жилого фонда.

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«На данный момент происходит отработка алгоритма взаимодействия между оператором ООО «Сервисное агентство» и субподрядчиками с целью вхождения в график по вывозу мусора. При этом 70% объема ТКО по-прежнему вывозится техникой субподрядных организаций и в первую очередь «ЖилсервисКерчь». На данный момент компания «Сервисное агентство» так и не увеличила количество мусоровозов и продолжает «кормить» обещаниями», — рассказывает БОРОЗДИН.

Также комиссия обратила внимание на состояние придомовых территорий. Все адреса, где нарушены правила благоустройства, зафиксированы. За прошедшую неделю составлено больше 30 протоколов.

Сергей Вадимович уверен, что такие обходы идут на пользу городу.