Эстакада и подъездные пути к мосту в Керчи 20 марта 2018 года (ФОТО)

КерчьИНФО продолжает следить за строительством эстакады на Солнечном и автоподходов к Крымскому мосту. Самые свежие новости масштабного строительства в Керчи.

После объявления о возможном досрочном запуске Крымского моста керчане стали волноваться успеют ли достроить объездную дорогу на Солнечном, которая развяжет Шоссе героев Сталинграда.

Сегодня мы видим, что строители ускорили темп работы. На самой эстакаде готовят основание под дорожное покрытие. На последнем пролете, который пришлось демонтировать, тоже кипит работа. Похоже, что строители поднимают высоту крайних опорах.

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На съездах уже есть заасфальтированные участки. Дорожное полотно уже имеет практически готовый вид — установлены поребрики. Процесс подготовки основания под дорогу ежедневно показывает все более четкую линию будущего съезда.

Известно, что дорога выйдет к путепроводу на Буденного — его будут демонтировать и строить новый, так как старый совсем не пригоден и нецелесообразно его укреплять. Но здесь работы начнутся не скоро. Поэтому пока съезды с эстакады будут выходить только на Шоссе героев Сталинграда.

Нельзя не обратить внимание на строительство подъездных путей к мосту в Керчи. Здесь процесс уже на финальном этапе. Справа от Шоссе героев Сталинграда еще ведутся дорожные работы. Слева — устанавливают дорожные отбойники на трассе.

Так выглядит обстановка на строительных площадках в Керчи сегодня. Следите за самыми свежими новостями на сайте КерчьИНФО.

Эстакада и подъездные пути к мосту в Керчи 20 марта 2018 года

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