Эстакаду в Керчи готовят к сдаче городу

На путепровода по ШГС ведутся работы по подготовке к сдаче объекта и передаче его на баланс города.
Работы начались еще 13 октября. Керчан предупреждали о возможных заторах, но пока пробок не наблюдается.
После проведения всех необходимых процедур, компания АО «ВАД» сдает готовый объект. Теперь работы по содержанию дороги перейдут муниципалитету.
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Напомним, в районе Нижнего Солнечного скоро должно начаться еще одно масштабное строительство, которое внесет существенные изменения в дорожную карту города. Старый путепровод над улицей Буденного демонтируют, здесь появится новая развязка с искусственным сооружением.