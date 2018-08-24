Эстакады и развязки «Тавриды»: все идет по плану (ФОТО)

АО «ВАД», компания, отвечающая за возведение в Крыму четырехполосной федеральной трассы, работает строго в установленном графике. В данный момент рабочие занимаются строительством многочисленных эстакад и развязок, которые максимально упростят движение по новой дороге.

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Наиболее активные работы ведутся на участке трассы между Керчью и Феодосией. Все запланированные этапы в срок сменяют друг друга, так что уже в скором времени мы сможем с комфортом добираться в Феодосию и назад в Керчь по четырем полосам качественного свежего асфальта. А может быть, с вводом «Тавриды» в эксплуатацию исчезнут и знаменитые на всю страну крымские пробки.

Эстакады и развязки «Тавриды»: все идет по плану

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