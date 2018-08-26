Эти партнеры уже с нами, а ты? Присоединяйся скорее!

В проекте «2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ» уже более 45 партнеров, количество растет ежедневно, вместе с вами мы творим чудеса, реально меняя жизни участниц в качественно лучшую сторону, наполняя их жизнь нереальным преображением, внешним и внутренним.

Все больше и больше людей узнают о проекте, поддерживают участниц, у каждой уже сформировалась очень большая группа поддержки, поэтому если у вас есть достойный продукт, услуга, о которых должен узнать весь город — присоединяйтесь к нашему проекту, будьте нашим партнером!!!

Об условиях узнавайте на нашей страничке контакте: https://vk.com/nimfea_kerch

А следить за изменениями участниц нужно здесь: https://vk.com/kerch_kosmetologia

И скорее знакомьтесь с нашими партнерами, с этими замечательными людьми которые захотели внести свой вклад в наше общее масштабное дело!!!

ПАРТНЕРЫ

1. Гостиница «Мечта Тея»

2. Медицинские анализы CMD

3. Центр эпиляции «НИМФЕЯ»

4. Организатор Светлана Смирнова

5. Мастер наращивания ресничек Ольга Хоменко

6. Парикмахер-стилист Али Минабилов

7. ювелирная мастерская «КАРАТ»

8. видеограф Валерий Крайнюков

9. студия красоты «LAURA»

10. Алена Попова (макияж, прически)

11. Парикмахер-визажист Ольга Артамонова

12. Ирина Артамонова официальный представитель в Керчи продукции «Мейтан»

13. сексолог Елена Бурина

14. магазин кондиционеров «Климат»

15. генеральный фотограф проекта Натали Постол

16. фотограф Александр Бондарь

17. Скаутинговый центр (модельное агенство)

18. Модельное агенство «Королевский день» организация «Мама в теме»

19. LUXE HAIR студия красоты

20. Магазин-склад алкогольных напитков «Девятка»

21. магазин цветов «Квиточка»

22. оформление стильных праздников «ЛяляАрт»

23. Творческая мастерская, декор надувными шарами «Аэродекор»

24. стоматолог Рустем Османов

25. психолог клиницист г.Симферополь Татьяна Ермакова

26. женский психолог Марина Черемных

27. туристическое агенство «Релакс», Ирина Релакс

28. спортивный тренер Наталья Першко

29. Fitness & Yoga Studio «Золотой Лотос»

30. танцевальная студия «Афaабель»

31. диетолог нутрициолог Ирина Кирилюк

32. кондитер Ольга Шевченко

33. Официальны представитель профессиональной натуральной венгерской косметики Pandhy’s Юлия Дьякон

34. кофейня Black Bird

35. Интернет магазин одежды Светланы Чернеевой

36. KerchMicroGreen полезные ростки зелени

37. Массажист, диетолог, фитнес-тренер Игорь

38. Персональный имидж-стилист Юлия Щеголева

39. Магазин стильной одежды ZETTA

40. Юлия Соколова студия — ателье

41. Магазин Детский мир Ника

42.Галина Кудиненко авторские платья

43. Поэт Елена Митина «вечер поэзии»

44. Дарья Пульвас Сертифицированный мастер перманентного макияжа

45. Прокат лимузинов Стебловский

46. Мастер по перманентному макияжу Гераскевич Галина

47. Изготовление гримёрных зеркал «Отражение»

48. Ведущий торжественных событий Владимир Чичиланов

49. Студия декора Белая ворона

Текст и фото предоставлены автором

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.