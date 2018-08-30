Эвакуаторы в Керчи не останутся без работы

Только за сегодняшний день зафиксировано несколько случаев эвакуации легковых автомобилей на штрафстоянку.
Как уже известно, в Керчи работает штрафстоянка. Ее открыла частная фирма по договору в Министерством транспорта Республики Крым.
Долгое время предприниматель не занимался эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей, так как в городе было недостаточно соответствующих знаков. На штрафстоянку помещали автомобили в том случае, когда задержанный водитель в состоянии алкогольного опьянения не может предоставить трезвого водителя для транспортировки авто.
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Сейчас в нашем городе предостаточно запрещающих стоянку знаков, однако водителей, желающих под ними припарковаться ещё больше. Только за сегодняшний день зафиксировано несколько случаев эвакуации легковых автомобилей на штрафстоянку.