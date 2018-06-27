Евгений Адаменко: «Сколько можно «красить губы» городу?»

Заместитель главы Керченской администрации Евгений АДАМЕНКО в интервью КерчьИНФО рассказал о проблемных вопросах города в сфере ЖКХ и предстоящих планах, которые поменяют Керчь в лучшую сторону.

Керчане ежедневно жалуются на состояние нашего города, обсуждают в социальных сетях его благоустройство и сетуют на работников Администрации. Как часто мы слышим, что в былые времена Керчь была более ухоженной и чистой. И лишь единицы замечают изменения города к лучшему.

В начале 2000-х годов, когда Керчь поднималась после сложного периода 90-х, люди радовались чистым улицам, красным бордюрам, новым клумбам. А реконструкция улиц Ленина и Пирогова стала долгожданным событием города-героя.

Читайте: ЖКХ Керчи нашли «клад»

Когда началось строительство Крымского моста, керчане подумали, что за «стройкой века» закончится развитие Керчи. Но на самом деле оно только началось.

«Сколько можно «красить губы» городу? Здесь нужны радикальные решения, к которым мы уже пришли».

Евгений Николаевич отмечает, что сейчас в Керчи настало время больших перемен. Они уже происходят, но не все люди понимают, для чего они нужны.

«Нам всем придется потерпеть даже перекопанные центральные улицы города. Потерпеть движение грузовиков, хотя мы стараемся наладить и этот момент».

Керчане должны понимать, что за всеми действиями или противодействиями стоят не просто люди, а целая система, которая направлена на благо города и его жителей. Более того, керчане имеют право знать о причинах принятых решений, о планах, которые уже начали реализовать и на что они направлены. Проще говоря — керчане имеют право знать о судьбе города и самим активно принимать в ней участие.

С Евгением Николаевичем мы обсудили самые актуальные вопросы города — общественные туалеты, состояние ливневой канализации, ремонт дорог и системы водоснабжения, программу капитального ремонта и многое другое.

Керчан ждет цикл статей, где мы подробно осветим все вопросы. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.