Евгений АДАМЕНКО: улицу Айвазовского не бросили, работы продолжаются!

Многострадальная улица Айвазовского в центре Керчи уже давно стала одним из главных информационных поводов в городе. Однако слухи о том, что ее забросили, и работы по ее реконструкции остановились, сильно преувеличены.

Как рассказал журналистам КерчьИНФО заместитель главы администрации Керчи Евгений АДАМЕНКО, в данный момент на ремонтируемой улице наступил новый этап преобразований — там проходит замена труб теплоснабжения. Рабочие «КрымТеплоКоммунЭнерго» полностью вырезают старые трубы и укладывают вместо них новые.

Тем временем дорожные работы действительно приостановлены, так как укладка асфальта не может продолжаться, пока не закончится замена труб. Однако задержка обещает быть очень недолгой — по графику дорожники должны выполнить свой план до понедельника, 11 июня. По окончанию замены теплосети им останется уложить порядка 300 квадратных метров плитки и заасфальтировать небольшой участок дороги. Работы рассчитанны не более, чем на три дня.

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На сегодняшний день на улице Айвазовского уже произошли многочисленные перемены: радует глаз новая тротуарная плитка и облагороженные зеленые насаждения, часть дороги уже покрыта свежим ровным асфальтом, покрашены фасады домов.

Закончил работу Керченский РЭС, установивший новые столбы и обновивший всю систему. На 90% выполнены работы «Водоканала» — абонентов, проживающих на улице, подключают к новой сети.

По завершению всех ремонтных работ керчанам обещают совершенно новую улицу с полностью замененными сетями, тротуарами и освещением. Поэтому наше ожидание очень скоро будет достойно вознаграждено.

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