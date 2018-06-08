Эх, Разгуляй: в Керчи пьяная компания угнала маршрутку

В Керчи пьяная компания угнала маршрутку и разбила её. Об этом сообщают пользователи социальной сети ВКонтакте.
В сообщении керчан сказано, что 8 июня днем пьяная компания угнала маршрутку, а затем врезалась на ней в дерево по улице Розы Люксембург.
Маршрутку угнали трое мужчин, на вид старше 35 лет. В ДТП никто не пострадал.
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Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи
Фото: соцсети