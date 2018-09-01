Эхо войны: в Азовском море нашли немецкий самолет времен ВоВ

В Азовском море обнаружили новую находку – тяжелый истребитель МЕ-110. Об этом сообщили в сообщество социальной сети Вконтакте «Батарея 29 БИС.Крым».

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Там сообщили, что самолет лежит вверх дном, шасси у него не выпущены, а средняя часть фюзеляжа разрушена.

«По всей вероятности, это Ме-110Е авиагруппы «Крым» заводской номер 4027 потерян 6 мая 1943 года северо-западнее Темрюка, экипаж погиб (по немецким данным сбит Зенитной Артиллерией)», — написали в сообществе «Батарея 29 БИС.Крым».

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