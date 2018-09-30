Эхо войны: в Крыму обезвредили два взрывоопасных предмета

Недавно в Бахчисарайском районе специалисты из Главного управления МЧС России по Республике Крым успешно обезвредили два взрывоопасных предмета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

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Взрывоопасные предметы были обнаружены в Черном море дайверами на глубине 5 метров. По приезду специалистов они были опознаны как фугасная авиабомба ФАБ-50 и осколочно-авиационная бомба АО-10.

«Учитывая благоприятные погодные условия и технические характеристики боеприпаса было принято решение провести операцию по уничтожению боеприпасов в акватории бухты на расстоянии 200 метров от берега», — уточнил помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов.

Специалистами-пиротехниками взрывоопасные предмета были уничтожены. После подрыва было проведено повторное погружение водолазов, для визуального обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов. Таковых выявлено не было.

Фото: пресс-служба МЧС России по РК

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