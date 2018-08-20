Фильм про Крымский мост: как проходили съемки на стройке (ВИДЕО)

Одно из главных событий, происходивших за последние годы в Крыму – это строительство Крымского моста. Вот и актёры вместе со съемочной группой отправились на стройку самого популярного объекта нашего полуострова.

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Съемки киноленты проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства, поэтому на съёмочной площадке не было ни единой декорации.

Действие развернулось на участках, где погружались сваи, бетонировались опоры и устанавливались металлические пролеты Крымского моста.

Актеры работали вместе со строителями, которые также стали героями художественного фильма. Во время съемок актеры строили мост, обсуждали важные вопросы, касающиеся его строительства, плавали на лодках, ныряли в море.

Фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» посвящён строительству моста и людям, которые живут в Крыму и на Тамани, разделенные Керченским проливом.

Фильм про Крымский мост: как проходили съемки на стройке

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